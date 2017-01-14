微信公众平台是否适合数据中心领域的纯技术文章？

最近迷恋于罗胖的“得到App“订阅专栏和其中的各种有声图书，罗胖说他的公司要做信息提供商，又说在信息大爆炸的时代一个有价值的服务就是帮人甄选好信息。这让我思考一个问题：微信公众平台究竟是否适合数据中心领域的纯技术文章？

我觉得要先定义什么是“纯技术文章”。我的理解是细致的讲解操作过程、实现原理以至于这篇文章可以当作操作步骤在实际工作中使用的文章。这也是我写这篇文章的前提限定条件。我的思考如下：

首先数据中心领域的纯技术的文章有时需要用较复杂的形式和较长的篇幅来表达，微信公众平台暂时还不具备这个功能，这个可以比较一下微信公众平台和WordPress的文章编辑器功能。

其次从用户的角度来考虑，当一个供职于数据中心的IT Pros遇到问题时，第一时间应该会想到的是搜索引擎，而不是相对封闭、搜索能力较差的微信公众平台。我一直认为微信是在中国特色信息化政策下的特定产物，信息在流动，但又相对于其他社交产品更加孤岛化。

再者从实用性来看，微信生来就带着移动互联网特性，甚至PC端也是很久以后才有的。而数据中心的IT Pros在工作中还是用PC多过用移动终端的，日常业务中的复制粘贴可能用的很多，微信在这方面总感觉弱一些。

最后从目标用户来看，个人理解是一个重社交的平台，聚集的人群并不是大量的专业用户。而IT专业用户可能也没多少时间看微信、朋友圈、订阅号等。而作为一个公众号能提供的大量纯技术领域专业文章一定是单一方面的，对于普通订阅者来说，很容易产生倦怠。

基于以上这几个思考，我认为这个平台暂时还是不适合作为IT Pro的专业文章发布平台，倒是更适合比较泛泛的介绍功能、原理、架构、思路等的文章。你觉得呢？

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