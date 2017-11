Cannot Complete File Creation Operation When Storage vMotion

Just quick notes. I saw following error when do storage vMotion.

Cannot Complete File Creation Operation.

When check /var/log/hostd.log. I saw following errors:

2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[76A80B70] [Originator@6876 sub=Vimsvc.TaskManager opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Task Created : haTask--vim.host.OperationCleanup 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] CopyFromEntry: Hostlog_Dump: Hostlog /vmfs/volumes/598700ee-ec 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] UUID: 28dbb1b5-a9d8-e311-1061-03300000002d 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] MigID: 1511837464286041 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] HLState: none 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] ToFrom: none 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] MigType: invalid 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] OpType: nfc 2017-11-28T02:51:04.476Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] WorldID: 0 2017-11-28T02:51:04.478Z warning hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Libs opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Hostlog_Flush: Failed to open hostlog /vmfs/volumes/598700e 2017-11-28T02:51:04.478Z warning hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Vcsvc.OCM opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] PersistToDisk: failed to persist entry /vmfs/volumes/5 2017-11-28T02:51:04.478Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Default opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] AdapterServer caught exception: vim.fault.CannotCreateFile 2017-11-28T02:51:04.478Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Vimsvc.TaskManager opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Task Completed : haTask--vim.host.OperationClean 2017-11-28T02:51:04.478Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Solo.Vmomi opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Activation [N5Vmomi10ActivationE:0x75395c80] : Invoke do 2017-11-28T02:51:04.478Z verbose hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Solo.Vmomi opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Arg entry: --> (vim.host.OperationCleanupManager.OperationEntry) { --> hlogFile = " /vmfs/volumes/598700ee-ec0f9918-5b56-000000000000/XXX-VM-01/XXX-VM-01-375f29ae.hlog ", --> opId = 1511837464286041, --> opState = "running", --> opActivity = "nfc", --> curHostUuid = "28dbb1b5-a9d8-e311-1061-03300000002d", --> } 2017-11-28T02:51:04.478Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Solo.Vmomi opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Throw vim.fault.CannotCreateFile 2017-11-28T02:51:04.478Z info hostd[772C2B70] [Originator@6876 sub=Solo.Vmomi opID=459515D4-000040D6-2d-cf-d4-7817 user=vpxuser:contoso\testuser] Result: --> (vim.fault.CannotCreateFile) { --> faultCause = (vmodl.MethodFault) null, --> file = "/vmfs/volumes/598700ee-ec0f9918-5b56-000000000000/XXX-VM-01/XXX-VM-01-375f29ae.hlog", --> msg = "" --> }

It indicates there is a file cannot be created during migration. Further check on VM configuration file (.vmx) I noticed following parameter existing but the file doesn’t existing.

migrate.hostlog = "XXX-VM-01-375f29ae.hlog"

You cannot create the file directly. Workaround is create a .hlog file with other name then rename it to the same name.

BTW, there is a bug on ESXi 6.0 U1 for similar issue, but I saw this problem on U2. Just for your reference below.

Storage migration of a virtual machine with a name beginning with core fails with the error: Relocate virtual machine coreXX Cannot complete the operation because the file or folder coreXX-XXXXX.hlog already exists

